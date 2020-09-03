موجة حر حتى نهاية الاسبوع ومصلحة الارصاد تحذر من التعرض لاشعة الشمس

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الجمعة قليل الغيوم اجمالا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية لشهر أيلول، كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة أحيانا ويبقى التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة مصدرها الخليج العربي وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

– معدل درجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل: من 24 الى 32 درجة مئوية في الظل.

ملاحظة: نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية خلال موجة الحر، كما ندعو الى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خصوصا فترة الظهيرة.

– الطقس المتوقع في لبنان

الخميس: غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع في درجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية لشهر أيلول مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر ويتشكل ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات المتوسطة خاصة خلال الفترة الصباحية، ننصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس مع الإكثار من شرب السوائل ونحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية خلال موجة الحر.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية لشهر أيلول كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة أحيانا ويبقى التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

السبت: قليل الغيوم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة وزيادة الشعور بالحر ويبقى التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض تدريجي وملموس في درجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 27 الى 36 درجة، فوق الجبال من 23 الى 36 درجة، في الداخل من 24 الى 45 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية الى شمالية – شرقية نهارا، حنوبية – غربية ليلا، سرعتها بين 10 الى 30 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء أحيانا على الجبال المتوسطة بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 30 درجة.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام