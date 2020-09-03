غرفة التحكم: قتيل و18 جريحا في 12 حادث سير خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2020 - 07:58

غرفة التحكم: قتيل و18 جريحا في 12 حادث سير خلال 24 ساعة

منذ 7 mins 3 September، 2020
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