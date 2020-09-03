فنزويلا: استخدام واشنطن العقوبات ضد الجنائية الدولية اعتراف بذنبها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2020 - 04:08

فنزويلا: استخدام واشنطن العقوبات ضد الجنائية الدولية اعتراف بذنبها

منذ 43 mins 3 September، 2020
أخبار موقع المنار

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