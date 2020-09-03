واشنطن تطلب من الولايات الاستعداد لتوزيع لقاح لكوفيد-19 بحلول تشرين الثاني/نوفمبر

طلبت السلطات الصحية الأميركية من حكومات الولايات اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تكون جاهز، بحلول الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، لتوزيع لقاح محتمل مضاد لمرض كوفيد-19، بحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها وكالة فرانس برس الأربعاء.

وقال روبرت ريدفيلد مدير المراكز الأميركية للوقاية من الأمراض ومكافحتها “سي دي سي” في رسالة أرسلها إلى حكومات الولايات الأسبوع الماضي إنه يطلب منها “بصورة عاجلة” أن تفعل كل ما هو ضروري من أجل أن تكون مرافق توزيع اللقاح المرتقب “عملانية بالكامل بحلول الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2020”.

ولفت ريدفيلد في رسالته بالخصوص إلى ضرورة إزالة كل العوائق الإدارية وإصدار كل التراخيص والشهادات اللازمة كي تتمكن هذه المرافق من العمل بكامل طاقتها في الموعد المحدد والذي يصادف قبل يومين فقط من الانتخابات الرئاسية.

المصدر: ا ف ب