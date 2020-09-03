اليمن:إصابة امرأة بجروح إثر قذيفة مدفعية لقوى العدوان على منزل في منطقة غليل بمديرية الحوك (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 3 2020 - 02:32

اليمن:إصابة امرأة بجروح إثر قذيفة مدفعية لقوى العدوان على منزل في منطقة غليل بمديرية الحوك (المسيرة)

منذ 56 mins 3 September، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات