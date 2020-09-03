قناة الأقصى: التكبيرات تعلو في أقسام سجن عوفر و اقتحام بعض أقسام السجن ورش والأسرى بالغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2020 - 02:32

قناة الأقصى: التكبيرات تعلو في أقسام سجن عوفر و اقتحام بعض أقسام السجن ورش والأسرى بالغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل

منذ 1 ساعة 3 September، 2020
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