قائد “فرقة غزة” بقوات الاحتلال لمستوطني غلاف غزة: “التهدئة مع قطاع غزة سوف تستمر حوالي شهرين” (مصادر عبرية) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2020 - 02:32

قائد “فرقة غزة” بقوات الاحتلال لمستوطني غلاف غزة: “التهدئة مع قطاع غزة سوف تستمر حوالي شهرين” (مصادر عبرية)

منذ 1 ساعة 3 September، 2020
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