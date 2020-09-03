كبار الدبلوماسيين الصينيين في الولايات المتحدة، باتوا بحاجة إلى موافقة قبل القيام ببعض التحركات(سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2020 - 02:32

كبار الدبلوماسيين الصينيين في الولايات المتحدة، باتوا بحاجة إلى موافقة قبل القيام ببعض التحركات(سبوتنيك)

منذ 2 ساعة 3 September، 2020
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