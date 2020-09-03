عدوان صهيوني على سوريا من اتجاه التنف

عدوان صهيوني على حماة

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري مساء اليوم لعدوان إسرائيلي في أجواء مدينة مصياف بريف حماة. وأفادت وكالة سانا بأن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي في أجواء مصياف بريف حماة. وأضافت الوكالة أن المعلومات الأولية تفيد أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن أضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية ...