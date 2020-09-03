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September 3 2020 - 00:54

عدوان صهيوني على سوريا من اتجاه التنف

منذ 1 ساعة 2 September، 2020
سوريا _ الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في ريف دمشق - snapshot 27.91
سورية - عربي وإقليمي

أعلن مصدر عسكري سوري أن طيران العدو الإسرائيلي اطلق رشقة صواريخ من اتجاه التنف باتجاه مطار التيفور، وقد تصدت لها وسائط الدفاع الجوي وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات.

المصدر: وكالة سانا

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