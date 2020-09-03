عدوان صهيوني على سوريا من اتجاه التنف

أعلن مصدر عسكري سوري أن طيران العدو الإسرائيلي اطلق رشقة صواريخ من اتجاه التنف باتجاه مطار التيفور، وقد تصدت لها وسائط الدفاع الجوي وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات.
المصدر: وكالة سانا
أعلن مصدر عسكري سوري أن طيران العدو الإسرائيلي اطلق رشقة صواريخ من اتجاه التنف باتجاه مطار التيفور، وقد تصدت لها وسائط الدفاع الجوي وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات.
المصدر: وكالة سانا
تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري مساء اليوم لعدوان إسرائيلي في أجواء مدينة مصياف بريف حماة. وأفادت وكالة سانا بأن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي في أجواء مصياف بريف حماة. وأضافت الوكالة أن المعلومات الأولية تفيد أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن أضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية ...