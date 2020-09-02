مصدر عسكري سوري: العدو الصهيوني يطلق رشقة صواريخ من اتجاه التنف باتجاه مطار التيفور وقد تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظمها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2020 - 23:20

مصدر عسكري سوري: العدو الصهيوني يطلق رشقة صواريخ من اتجاه التنف باتجاه مطار التيفور وقد تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظمها

منذ 10 mins 2 September، 2020
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