مصدر عسكري سوري: العدو الصهيوني يطلق رشقة صواريخ من اتجاه التنف باتجاه مطار التيفور وقد تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظمها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2020 - 23:20
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الصحة اللبنانية: تسجيل 6 حالات وفاة و598 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
تفويض من حزب الله وعائلة غصن ومشائخ العشائر في خلدة للنائب طلال أرسلان لحل ذيول الإشكال في المنطقة
الحزب الديمقراطي اللبناني: ارسلان كلف دائرة الشويفات في الحزب للتواصل والتنسيق للوصول إلى حل للإشكال تحت سقف القانون
رئيس الجمهورية اطلع على قرار شركة "سيمنز" الألمانية المساعدة في تحسين قدرة معملي الزهراني ودير عمار من دون أي كلفة
كتلة الوفاء للمقاومة بعد لقاء الرئيس المكلف: ثوابتنا الوطنية والتزامنا بالدستور واضحة وسنتعاون لأبعد مدى تحت هذه السقوف
كتلة التنمية والتحرير: طلبنا الإسراع في قيام حكومة متجانسة وأن تباشر بالإصلاح الذي يبدأ بملف الكهرباء
كتلة لبنان القوي: نقبل بكل شيء يتفق عليه الاخرون والهدف تشكيل حكومة تنجز
كتلة المستقبل: تمنينا أن تشكل الحكومة سريعاً وأن تكون مكونة من اختصاصيين
التكتل الوطني: أكدنا ضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت وبفريق منسجم من اختصاصيين وأبدينا استعدادنا للتعاون ولم نطلب أي حصة
اللقاء الديمقراطي: مطلبنا الوحيد من هذه الحكومة الإصلاح وأن تكون متجانسة ومتماسكة
مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر يزور بيروت اليوم
المطارنة الموارنة: لحكومة انقاذية بعيدة عن الانتماءات السياسية والحزبية وآفة المحاصصة
البابا فرنسيس: لبنان يواجه خطراً كبيراً ويجب عدم التخلي عنه وأدعو إلى يوم عالمي للصلاة من أجله الجمعة المقبل
إسماعيل هنية بعد لقائه بري: لبنان القوي والموحد هو رصيد استراتيجي للقضية الفلسطينية ونرفض أي شكل من التوطين والتهجير
فلسطين المحتلة: توغل محدود لـ 6 آليات عسكرية اسرائيلية شرق حي الشجاعية في قطاع غزة
حركة حماس: تواصل الفعل المقاوم في الضفة الغربية يعني فشلا ذريعا لكل محاولات الاحتلال لوقف ثورة الشباب الفلسطيني
حركة فتح الانتفاضة: عملية الدهس البطولية اليوم تؤكد لكل المطبعين مع العدو الصهيوني عدم شرعيته على أرض فلسطين
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصل إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية
الرئيس العراقي برهم صالح لماكرون: العراق يتطلع إلى دور محوري في المنطقة ولا نريد أن يكون بلدنا ساحة صراع للآخرين
ماكرون: العراق يواجه تحديات عدة بسبب الإرهاب وهو في مرحلة مفصلية من التاريخ والحرب لم تنته مع "داعش" بعد
نتنياهو: موافقة السعودية على مرور حركة الطيران بين "إسرائيل" والإمارات في أجوائها انطلاقة عظيمة
قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني تزيح الستار عن رادار "كاشف 99" الذي يستطيع كشف 300 هدف بنفس الوقت ومشروع "عماد"
فرنسا: محكمة الجنايات تبدأ محاكمة استثنائية لمتورطين بهجمات كانون الثاني عام 2015 في باريس
المنار تستمر في عرض المجلس العاشورائي المركزي حتى ليل الثالث عشر من المحرم الساعة 8:30 مساء بتوقيت بيروت
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
فرنسا: محكمة الجنايات تبدأ محاكمة استثنائية لمتورطين بهجمات كانون الثاني عام 2015 في باريس
المنار تستمر في عرض المجلس العاشورائي المركزي حتى ليل الثالث عشر من المحرم الساعة 8:30 مساء بتوقيت بيروت
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: نستنكر كل أشكال التطبيع والعلاقات مع الكيان الصهيوني ونعتبرها من الولاء المحرم شرعا
السيد الحوثي: التضحيات مهما بلغت لن تكون بمستوى خسائر الإستسلام والخنوع
السيد الحوثي: موقفنا المتضامن مع شعوب أمتنا من لبنان وسوريا الى بورما والهند هو موقف مبدئي وجزء أساسي من التزامنا الديني
المنار تستمر في عرض المجلس العاشورائي المركزي حتى مساء الثالث عشر من المحرم
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الرئيس بري يتوجه بكلمة متلفزة الى اللبنانيين في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الإثنين المقبل الساعة 3 عصرا
مصدر عسكري سوري: العدو الصهيوني يطلق رشقة صواريخ من اتجاه التنف باتجاه مطار التيفور وقد تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظمها
منذ 10 mins
2 September، 2020
سوريا
عدوان على سوريا
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