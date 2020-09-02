أكار: تركيا ستواصل حماية حقوقها ومصالح قبرص

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الأربعاء، أن تركيا ستواصل حماية حقوقها ومصالحها وكذلك حماية قبرص.

وأشار أكار، أثناء مشاركته في افتتاح دورة تدريب الطيران في قيادة القوات الجوية القتالية بولاية أسكي شهير وسط البلاد، إلى أن القوات التركية تواصل أنشطتها في بحر إيجه، وشرق المتوسط، وقبرص، وليبيا.

وقال: “سنواصل حماية حقوق ومصالح أمتنا، بما في ذلك إخواننا القبارصة الأتراك، دون السماح بأدنى انتهاك”.

ولفت إلى أن القوات المسلحة التركية نفذت بنجاح كل المهام الموكلة إليها، من أجل بلادها وأمتها، وأنها ستواصل ذلك، وقال إن “تركيا تكافح كل المنظمات الإرهابية، وفي مقدمتها منظمة فتح الله غولن، والمسلحين الأكراد وداعش، إلى جانب تصديها لكل المخاطر التي تهددها”.

وكانت وزارة الخارجية التركية قالت أمس إن قرار واشنطن رفع حظر السلاح عن جمهورية قبرص يسمم أجواء السلام ولا يتماشى مع روح التحالف، مهددة باتخاذ خطوات مماثلة.

بدوره، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن محاولات الاستيلاء على ثروات البحر الأبيض المتوسط، تعد وجها جديدا من وجوه الاستعمار الحديث، مضيفا أن محاولة حبس تركيا في نطاق سواحلها، أبرز تعبير عن الظلم وعدم الإنصاف.

المصدر: وكالة الاناضول