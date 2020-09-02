إصابات كورونا تلامس الـ3.8 مليون في الهند

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الهند إلى نحو 3.8 مليون حتى اليوم الأربعاء، مع استمرار الولايات الهندية في تخفيف القيود على الحركة والنشاط الاقتصادي.

وسجلت البلاد 78357 إصابة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية وفقا لبيانات الصحة الاتحادية، ليصل الإجمالي إلى 3 ملايين و769523 ألف حالة، فيما أودى المرض بحياة 66333.

وتأتي الهند بعد الولايات المتحدة والبرازيل من حيث إجمالي عدد الإصابات ومن المتوقع وفقا للاتجاه السائد أن تتجاوز البرازيل خلال أيام.

وأمر رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بفرض إجراءات عزل عام على مستوى البلاد في مارس عندما كانت الهند تسجل أقل من 100 إصابة يوميا وحظي بإشادة بعض الخبراء لاتخاذه إجراء مبكر لكنه تلقى تحذيرات من آخرين من أن القيود فرضت في وقت مبكر للغاية.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين انكماش الاقتصاد الهندي بنحو الربع في الفترة من أبريل إلى يونيو وهي نسبة أكبر بكثير من المتوقع وتشكل ضغطا متزايدا على صناع القرار لبدء العمل على تعزيز النمو بصرف النظر عن ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

المصدر: وكالة رويترز