تايلاند: صفر إصابات محلية بكورونا خلال 100 يوم

أعلنت تايلاند عن عدم تسجيل أي حالات إصابة محلية بفيروس كورونا طيلة 100 يوم على التوالي، لتنضم إلى بلدان مثل تايوان حيث تم القضاء على الفيروس.

وأظهرت بيانات من وزارة الصحة التايلاندية، اليوم الأربعاء، أن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا لم تسجل أي انتقال أو عدوى بالفيروس منذ 26 مايو الماضي، مشيرة إلى أن الإصابات كانت حصرا لدى المسافرين القادمين الذين يصلون إلى الأماكن السياحية، مؤكدة أنهم يخضعون للحجر الصحي ولا يسمح لهم بالدخول إلى البلاد إلا بعد شفائهم.

واعتمد نجاح تايلاند، وفق بلومبرغ، على مراقبة صارمة للحدود التي تم إغلاقها أمام الأجانب منذ شهور، مضيفة أن “الاستراتيجية جاءت بتكلفة باهظة على تايلاند، لأنها تستغل شواطئها المميزة ومواقعها الثقافية والسياحية، ما جعلها واحدة من أكثر الاقتصادات اعتمادا على السياحة في العالم”.

وأشارت بلومبرغ إلى أن هذا الأمر يمثل سيفا “ذا حدين” للبلاد، حيث أنه يأتي وسط ضغوط متزايدة من الشركات لإعادة فتح الحدود لإنقاذ قطاع السياحة المتعثر، والذي يمثل نحو 20% من اقتصاد تايلاند قبل انتشار الوباء.

ووافقت الحكومة من حيث المبدأ على فتح أبوابها للسياح مرة أخرى قبل فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، لكنها لم تكشف بعد عن الكثير من التفاصيل حول كيفية تطبيق ذلك بذلك بأمان.

المصدر: بلومبرغ