“الجبهة الديمقراطية” تشارك باجتماع أمناء الفصائل الفلسطينية بوفد مشترك بين رام الله وبيروت

تشارك “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” الخميس في اجتماع الأمناء العامين الذي يعقد الخميس بين رام الله المحتلة والعاصمة اللبنانية بيروت عبر الفيديو.

ويمثل الجبهة في المؤتمر، من بيروت: فهد سليمان نائب الامين للجبهة، علي فيصل، ابراهيم النمر وعدنان يوسف اعضاء المكتب السياسي للجبهة.

من رام الله المحتلة: قيس عبدالكريم نائب الامين العام للجبهة، تيسير خالد عضو المكتب السياسي للجبهة وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة.

من المقرر أن يعقد الاجتماع مساء الخميس في رام الله وبيروت عبر الفيديو، بمشاركة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، في ظل تحديات كبيرة تواجه القضية الفلسطينية ومحاولات تصفيتها عبر ما يسمى “صفقة القرن” ومخطط الضم والاستيطان والتهافت العربي الرسمي وبالتحديد الخليجي للتطبيع مع العدو الإسرائيلي.

المصدر: بريد الموقع