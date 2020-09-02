وزير الصحة التركي: تركيا تشهد ثاني ذروة لتفشي “كوفيد- 19”

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن تركيا تشهد ثاني ذروة لتفشي كورونا بسبب “الإهمال” في حفلات الزفاف والتجمعات الاجتماعية، وسط ارتفاع سريع بعدد الإصابات والوفيات اليومية.

وفي حديثه بعد اجتماع لفريق علمي حول فيروس كورونا، قال قوجة إن العاصمة أنقرة شهدت أسرع ارتفاع في عدد الإصابات مؤخرا.

وأضاف أن 29865 عاملا في مجال الرعاية الصحية أصيبوا بالفيروس حتى الآن توفي 52 منهم.

وقال إن “التفشي مستمر بشكل متزايد… الفيروس ينتقل لعدد أكبر من الناس كل يوم. أرقام اختباراتنا ترتفع كل يوم وأعداد المرضى الجدد لدينا لا تنخفض”.

وارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة بواقع 1596 حالة إلى 273301 خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب بيانات وزارة الصحة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات بالفيروس بواقع 45 إلى 6462، فيما أظهرت البيانات أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 246876.

المصدر: وكالة رويترز