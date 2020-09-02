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September 2 2020 - 21:44

كندا: قتيل ومصابون بإطلاق للنار في تورونتو ودعوات لوقف عنف العصابات

منذ 35 mins 2 September، 2020
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أخبار دولية - كندا

أفادت وسائل إعلام كندية بمقتل شخص واحد وإصابة 6 آخرين في حادثي إطلاق نار منفصلين شهدتهما مدينة تورونتو فجر اليوم الخميس.

وقالت الشرطة حسب قناة “سي بي سي” المحلية إن الشخص الضحية رجل عمره 50 عاما، تم العثور عليه عند الساعة الخامسة صباحا مقتولا بطلقة نارية داخل سيارة مركونة.

وفي حادث آخر وقع قبل الأول بساعات، إذ توقفت سيارة أمام أحد المتاجر ليطلق من بداخلها النار على الناس فيه.

وأكدت الشرطة أن المصابين الستة نقلوا إلى المستشفى ليغادره 3 منهم لاحقا.

وعلق جوش ماتلو عضو مجلس تورونتو على هذا الحادث واصفا إياه بـ”المرعب”، مضيفا: “يجب التعامل مع عنف العصابات في تورونتو”.

المصدر: وكالات

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