إصابة رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني بكورونا

قال مكتب رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني في بيان يوم الأربعاء، إن الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس كورونا وهو الآن قيد العزل المنزلي.

وأضاف البيان أن برلسكوني (83 عاما) سيواصل العمل من منزله في أركوري بالقرب من ميلانو.

وأشار إلى أنه سيساهم في الحملات الانتخابية لمرشحي حزبه “إيطاليا إلى الأمام” في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في سبتمبر.

وعادت الإصابات بفيروس كورونا المستجد “COVID-19” للإرتفاع من جديد في إيطاليا، خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أن انخفضت بشكل كبير في أخر شهرين، حيث وصلت ذروة الفيروس في إيطاليا، بداية من شهر فبراير الماضي.

المصدر: وكالات