النخالة يترأس وفد “الجهاد” الى اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية

يترأس الأمين العام لحركة “الجهاد الإسلامي” زياد النخالة وفد الحركة الذي سيشارك في اجتماع الأمناء العامين الذي يعقد الخميس بين رام الله المحتلة والعاصمة اللبنانية بيروت عبر الفيديو.

وأكد مصدر مسؤول في الحركة أن “الوفد يضم الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي والأستاذ عبد العزيز الميناوي عضو المكتب السياسي وممثل الحركة في لبنان الأستاذ إحسان عطايا”.

وكشف المصدر أن “النخالة أجرى سلسلة لقاءات مع الوفود الفلسطينية التي ستشارك في الاجتماع في إطار توحيد الموقف الفلسطيني”.

من المقرر أن يعقد الاجتماع مساء الخميس في رام الله وبيروت عبر الفيديو، بمشاركة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، في ظل تحديات كبيرة تواجه القضية الفلسطينية ومحاولات تصفيتها عبر ما يسمى “صفقة القرن” ومخطط الضم والاستيطان والتهافت العربي الرسمي وبالتحديد الخليجي للتطبيع مع العدو الإسرائيلي.

المصدر: فلسطين اليوم