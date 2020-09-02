الرئيس الاسد: مكافحة الفساد يجب أن تكون شاملة وعبر الإعلام

شدد الرئيس السوري بشار الأسد على “ضرورة مكافحة الفساد”، وتابع “مكافحة الفساد يجب أن تكون شاملة وعبر الإعلام”، ورأى ان “الإعلام دوره هام جدا خاصة في قضايا التحقيقات”، وتابع “أنا هنا أتحدث عن الإعلام التقليدي، وعن الإعلام الالكتروني المحترف”.

موقف الرئيس الاسد جاء الاربعاء خلال ترؤسه اجتماع الحكومة الجديدة بعد أدائها اليمين الدستورية، وقال الرئيس الاسد إن “الفساد منتشر في المجتمع والقلة الفاسدة هي التي تطغى على السطح”، وتابع “الدروس بسلبياتها وبإيجابياتها تساعد المسؤول والمؤسسات على أن تستبق المفاجآت، خاصة في الظروف التي نمر بها اليوم، وبالتالي تكون الإجراءات سابقة للأحداث وليست لاحقة”، واوضح “أي أن نكون استباقيين بدلا من أن نوصف بالارتجاليين”.

ولفت الرئيس الاسد الى انه “في حالة مثل حالتنا، حالة الحرب من واجبنا أن نضع الأولويات بشكل واضح ومعلن، أولويات للحكومة ولمؤسسات الدولة وأولويات للمواطن”، واضاف “قد يتساءل أي شخص، كيف أولويات للمواطن، فالحكومة تعمل لصالح المواطن، هذا صحيح ولكن أحيانا أولويات الدولة تكون غير ملامسة للحاجات الطارئة للمواطن، تكون بعيدة المدى ولكنها ضرورية جدا ولا يمكن الاستغناء عنها، بينما أولويات المواطن هي المعاناة والحاجات التي يعاني منها بشكل يومي”.

المصدر: سانا