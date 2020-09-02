اليمن: اعتداءات العدوان تتواصل في مختلف المحافظات

ارتكبت قوى العدوان الأمريكي السعودي على اليمن أكثر من 134 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر يمني أن “من بين خروق العدوان استحداث تحصينات قتالية قرب شارع الخمسين وتحليق 6 طائرات تجسسية في أجواء المنظر والجبلية و3 غارات لطيران تجسسي مقاتل على الجبلية والدريهمي و17 خرقًا بقصف مدفعي و108 خروق بالأعيرة النارية المختلفة”.

وقال المصدر إن “طيران العدوان شن 10 غارات جوية على مديرية ماهلية و7 غارات على مديرية مدغل في محافظة مأرب و7 غارات على مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء”.

المصدر: موقع انصار الله