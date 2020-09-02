الأسمر شكر لغجر تجديد عقود المياومين العاملين لديها عبر تريكوم

أعلن الاتحاد العمالي العام في بيان، أنه “بعد أن جددت شركة تريكوم مقدمة الخدمات في كهرباء لبنان والتابعة لوزارة الطاقة والمياه عقود المياومين العاملين لديها بعد سلسلة اتصالات مع الجهات المعنية للمحافظة على عمل المستخدمين في هذه الشركة، شكر رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الاسمر لوزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر تجديد العقد ودعوته إلى معالجة دائمة وتسوية اوضاع المياومين في هذه الشركة وغيرهم من العاملين لدى شركات مقدمي الخدمات العاملة في كهرباء لبنان”.

وشكر الأسمر ل”المكتب العمالي في حركة أمل ونقابة مستخدمي وعمال كهرباء لبنان موقفهما الداعم للعمال، الذي يؤمن استمرارية عمل المياومين لدى هذه الشركات، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام