بلدية القبيات حذرت اهالي المنطقة من موجة الحر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 2 2020 - 18:22

بلدية القبيات حذرت اهالي المنطقة من موجة الحر

منذ 45 mins 2 September، 2020
5f4fa636b2d32_
لبنان

اعلنت بلدية القبيات في بيان،ان ” البلدة والمنطقة تسجل عموما أعلى مستوى من خطر انتشار الحرائق، إذ تشير الأرصاد الجوية إلى موجة حر لاهبة ستطال لبنان، تبلغ ذروتها في الأيام المقبلة حيث تصل الحرارة إلى مستويات عالية جدا، لذا، تمنع بلدية القبيات، منعا باتا حرق مخلفات تشحيل البساتين، وتطلب التواصل مع البلدية لتقوم بما يلزم، تحت طائلة الملاحقة القانونية”. وذكرت الجميع ب”قرار منع التخييم في هذه الفترة”.

وطلبت من “الأهالي والزائرين والمتنزهين الكرام، توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والاسراع في التبليغ عن اي مصدر للدخان او عن اي عمل مشبوه في الاحراج، غاباتنا ثروتنا حافظوا عليها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة