بلدية القبيات حذرت اهالي المنطقة من موجة الحر

اعلنت بلدية القبيات في بيان،ان ” البلدة والمنطقة تسجل عموما أعلى مستوى من خطر انتشار الحرائق، إذ تشير الأرصاد الجوية إلى موجة حر لاهبة ستطال لبنان، تبلغ ذروتها في الأيام المقبلة حيث تصل الحرارة إلى مستويات عالية جدا، لذا، تمنع بلدية القبيات، منعا باتا حرق مخلفات تشحيل البساتين، وتطلب التواصل مع البلدية لتقوم بما يلزم، تحت طائلة الملاحقة القانونية”. وذكرت الجميع ب”قرار منع التخييم في هذه الفترة”.

وطلبت من “الأهالي والزائرين والمتنزهين الكرام، توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والاسراع في التبليغ عن اي مصدر للدخان او عن اي عمل مشبوه في الاحراج، غاباتنا ثروتنا حافظوا عليها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام