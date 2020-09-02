خلية الأزمة في الضنية: 28 حالة شفاء من الفيروس

أعلنت خلية الأزمة في اتحاد بلديات الضنية في بيان، عن “شفاء 28 حالة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك بعد انتهاء مدة الحجر المنزلي لمدة 14 يوما، حيث تم إجراء الفحوصات المخبرية للمصابين والتي جاءت سلبية.

وتوزعت حالات الشفاء على بلدات ايزال ( 6 )، بقاعصفرين ( 7 )، بخعون ( 5 )، سير (3)، السفيرة (3 )، وكل من بقرصونا وعزقي وقرصيتا ومراح السراج حالة شفاء واحدة”.

وتمنت خلية الأزمة على “المصابين إلتزام الحجر المنزلي الذي أوصت به وزارة الصحة” ودعت “المواطنين في الضنية الى التقيد بالإجراءات الصحية اللازمة في الأماكن العامة، كارتداء الكمامات والحرص على التعقيم والنظافة والتباعد الإجتماعي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام