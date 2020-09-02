8 إصابات بوباء كورونا في قضاء المنية شمال لبنان

أعلنت خلية ازمة “كورونا” في المنية شمال لبنان الاربعاء عن تسجيل 8 حالات ايجابية جديدة من أصل 22 فحصا لمخالطين في خلال الـ24 ساعة الماضية ، ليصل العدد التراكمي الى 33، كما سجل 4 حالات شفاء.

وذكّرت الخلية “بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية تحت طائلة اتخاذ التدابير اللازمة، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة”، ولفتت الى ان “فرق الاسعاف التابعة لجمعية سبل السلام تواصل عمليات التعقيم لمنازل المصابين”.

وأشارت الخلية الى ان “فحوصات دورية تجرى للمخالطين في مستشفى المنية الحكومي تحت اشراف طبيبة القضاء الدكتورة بسمة الشعراني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام