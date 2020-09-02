قصف تركي يتسبب في نزوح أهالي 5 قرى شمالي العراق

تشهد القرى العراقية موجة نزوح هائلة بسبب قصف الطائرات التركية لمحافظة دهوك شمالي العراق.

وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة دهوك عمر زاخولي إن”طائرات حربية تركية بحدود الساعة الثانية عشرة من ليلة أمس قصفت قرى في مناطق برادوست وناحية ديرلوك كما تم قصف قرى كەرواسنكا وبيركمە وسنین”. وأضاف أن”حريقا كبيرا اندلع في المنطقة نتيجة القصف التركي كما أن الطائرات قصفت أيضا سفوح جبل لينك في ناحية ديرلوك التابع لقضاء آميدي بمحافظة دهوك”.

وبين أن”الطائرات استمرت بالتحليق حتى فجر اليوم فيما لم يعرف عدد الخسائر، بينما تستمر موجات النزوح لعشرات العوائل من تلك المناطق نحو مراكز المدن، نتيجة استمرار القصف شبه اليومي”.

المصدر: مواقع