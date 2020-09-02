هنية زار الرئيس بري: شعبنا الفلسطيني في لبنان ضيف ويرفض اي شكل من اشكال التوطين

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاربعاء رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” اسماعيل هنية على رأس وفد، حيث تم البحث في الاوضاع العامة في المنطقة، لا سيما الاوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية وجدول اعمال مؤتمر الامناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي سيعقد في بيروت يوم الخميس.

وقال هنية بعد اللقاء “تشرفنا بلقاء دولة الرئيس نبيه بري وعبرنا من خلال هذا اللقاء عن تضامننا مجددا مع لبنان وخاصة بعد فاجعة مرفأ بيروت”، وتابع “أكدنا أن الالم والوجع الذي تعرض له لبنان كان صداه ايضا داخل فلسطين والشعب الفلسطيني ومع شعبنا الفلسطيني الذي يعيش هنا في المخيمات على ارض لبنان الشقيق”، واضاف “قدمنا التهنئة لدولة الرئيس على النجاح بانطلاق قاطرة المشاورات بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة”، وتمنى “للبنان المزيد من الاستقرار والوحدة والامن، لان لبنان القوي الموحد المستقر هو رصيد استراتيجي للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني”.

واكد هنية ان “شعبنا الفلسطيني الذي يعيش في لبنان هو ضيف على لبنان ويرفض اي شكل من اشكال التوطين او التهجير”، وتابع “مخيماتنا في لبنان ستبقى عنوان استقرار وعنوان امن ولا يمكن ان تتدخل في الشأن اللبناني الداخلي او ان يكون لمخيماتنا الفلسطينية اي دور يؤثر على امن واستقرار لبنان بل سيكون بشكل دائم عامل استقرار وتفاهم وجسور تمتد الى كل المكونات اللبنانية الشقيقة”.

وقال هنية “تطرقنا ايضا الى اجتماع الامناء العامين للفصائل الفلسطينية ونشكر دولة لبنان التي تستضيف هذا الاجتماع واستعرضنا الوقائع التي سبقت هذا الاجتماع وتطلعاتنا لان ينجح ان شاء الله هذا الاجتماع”، وتابع “نحن مصممون على نجاحه الذي يعقد بعد فترة طويلة من الانقطاع وخاصة هنا في لبنان قلعة المقاومة وخزان الثورة الفلسطينية”.

وعن تطبيع بعض الدول العربية مع العدو الاسرائيلي قال “لا شك أن هذه لحظة مؤسفة ومؤلمة وموجعة لكل فلسطيني ولكل حر من شعوبنا العربية والاسلامية لان اسرائيل ليست جزءا من الحل”، وتابع “اسرائيل ليست جزءا من المنطقة اسرائيل عدو ويجب ان يبقى هذا المفهوم واضحا للجميع”، واضاف “في اعتقادنا ان مثل هذه الاتفاقات او الزيارات لن تستطيع ان تغير الحقائق لا التاريخية ولا الجغرافية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام