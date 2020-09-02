المستشارية الثقافية الايرانية في لبنان: تأبين جامع لآية الله التسخيري – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2020 - 16:36

المستشارية الثقافية الايرانية في لبنان: تأبين جامع لآية الله التسخيري

منذ 47 mins 2 September، 2020
آية الله الشيخ محمد علي التسخيري
لبنان

دعت المستشارية الثقافية للجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان لتأبين جامع لآية الله الشيخ محمد علي التسخيري وذلك عند الساعة الرابعة بعد ظهر الجمعة 4 أيلول/سبتمبر الجاري.

وقالت المستشارية في بيان لها الاربعاء “في مناسبة رحيل العالم آية الله الشيخ محمد علي التسخيري، رائد التقريب والوحدة بين المذاهب والأديان تجتمع الشخصيات الدينية البارزة، الجمعيات والمجموعات الدينية المختلفة، الثقافية والاجتماعية من الأديان والطوائف كافة، في تأبينٍ جامع في الفضاء الإفتراضي تقيمه المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان، لتقف وقفة إجلال لخدمات هذا العارف الجليل ومقامه، الساعة الرابعة بعد ظهر الجمعة 4 أيلول، في حضور ممثلي هذه المؤسسات والجمعيات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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