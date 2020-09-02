فسبوك تغير سياساتها وشروط الخدمة لتجنب الملاحقة القضائية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2020 - 14:48

فسبوك تغير سياساتها وشروط الخدمة لتجنب الملاحقة القضائية

منذ 48 mins 2 September، 2020
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

قررت شبكة “فيسبوك” تغيير سياساتها وشروط الخدمة الخاصة بها، في محاولة لتجنب الدعاوى القضائية.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع “تايمز نيوز ناو” أن شروط خدمة “فيسبوك” الجديدة يمكنها أن تسمح له بتقييد أو إزالة الوصول إلى المحتوى.

ومن المقرر أن تسري شروط الخدمة الجديدة لـ”فيسبوك” اعتبارًا من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
وينظر لتلك التغييرات في سياسات فيسبوك لتجنب أو لتخفيف من الإجراءات القانونية أو التأثيرات التنظيمية على فيسبوك، خاصة وأنها تواجه دعاوى قضائية في بلدان عديدة مثل الهند والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والبرازيل.

المصدر: سبوتنيك

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