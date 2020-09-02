الأمن الروسي يعتقل 20 شخصا بتهمة تصنيع السلاح

قال مصدر في مركز العلاقات العامة بجهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم، إن رجال المخابرات، اكتشفوا واحتجزوا 20 شخصا بتهمة تصنيع السلاح في الخفاء، في تسع مناطق من البلاد.

وأضاف المصدر: “تمكن رجال الأمن من التصدي لنشاط إجرامي مارسه 20 شخصا من سكان جمهورية القرم، وإقليم كراسنويارسك، ومقاطعات فورونيج وكيميروفو ولينينغراد وموسكو وروستوف وسفيردلوفسك وتومسك، وتم توقيفهم بتهمة إعادة تجهيز وتصنيع الأسلحة، في ورش سرية بهدف البيع”.

وأشارت المخابرات الروسية، إلى أنها تمكنت خلال العملية من مصادرة 83 قطعة من الأسلحة النارية من الإنتاج المحلي والأجنبي، من بينها بنادق آلية من مختلف الطرازات، وبنادق قصيرة الماسورة، ومسدسات من مختلف الماركات و16 قنبلة يدوية، وأكثر من 5 آلاف طلقة من عيارات مختلفة، وغير ذلك الكثير من القطع لتصنيع السلاح.

المصدر: تاس