قوى الامن الداخلي: مفرزة استقصاء البقاع تضبط 3 اطنان من احشاء الدجاج كانت ستستخدم لإطعامها للأسماك التي تباع في الاسواق الامر الذي كان سيلحق ضرراً بصحة المواطنين وبالبيئة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2020 - 12:54

قوى الامن الداخلي: مفرزة استقصاء البقاع تضبط 3 اطنان من احشاء الدجاج كانت ستستخدم لإطعامها للأسماك التي تباع في الاسواق الامر الذي كان سيلحق ضرراً بصحة المواطنين وبالبيئة

منذ 11 mins 2 September، 2020
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