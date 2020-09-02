النائب محمد رعد بعد لقاء الرئيس المكلف مصطفى أديب: مستعدون للتعاون ونريد حكومة منتجة ومتماسكة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2020 - 12:54
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انطلاق الاستشارات النيابية غير الملزمة لتأليف الحكومة اللبنانية برئاسة مصطفى أديب في عين التينة
كتلة الوفاء للمقاومة بعد لقاء الرئيس المكلف: ثوابتنا الوطنية والتزامنا بالدستور واضحة وسنتعاون لأبعد مدى تحت هذه السقوف
كتلة التنمية والتحرير: طلبنا الإسراع في قيام حكومة متجانسة وأن تباشر بالإصلاح الذي يبدأ بملف الكهرباء
كتلة المستقبل: تمنينا أن تشكل الحكومة سريعاً وأن تكون مكونة من اختصاصيين
التكتل الوطني: أكدنا ضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت وبفريق منسجم من اختصاصيين وأبدينا استعدادنا للتعاون ولم نطلب أي حصة
اللقاء الديمقراطي: مطلبنا الوحيد من هذه الحكومة الإصلاح وأن تكون متجانسة ومتماسكة
الرئيس الفرنسي من قصر الصنوبر: الأطراف السياسية اللبنانية أكدت التزامها بتشكيل حكومة خلال مهلة لا تتجاوز أسبوعين
ماكرون: سنقدم 7 ملايين يورو لمستشفى بيروت الحكومي وسنوفر المساعدات للمستشفيات الأخرى
مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر يزور بيروت اليوم
الصحة اللبنانية: 469 إصابة و4 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ما يرفع إجمالي الإصابات الى 17777 والوفيات الى 171
فلسطين المحتلة: توغل محدود لـ 6 آليات عسكرية اسرائيلية شرق حي الشجاعية في قطاع غزة
إعلام العدو يعلن إصابة جنديين في عملية دهس على حاجز زعترة جنوب نابلس
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة شاب على حاجز زعترة بنابلس وقوات العدو تمنع الطواقم الطبية من الوصول إليه
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصل إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية
الحكومة التونسية الجديدة برئاسة هشام المشيشي تنال ثقة البرلمان التونسي بـ 134 صوتاً من أصل 217
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: 13 عضواً في مجلس الأمن تصدوا للولايات المتحدة بشكل لم يشهده تاريخ المجلس
الرئيس الإيراني: أميركا ستهزم ولن تنجح بعد الان وقد سلبت الحق من نفسها بعد مغادرتها الاتفاق النووي
خارجية الاتحاد الأوروبي: أميركا لا تستطيع فرض عقوبات على إيران في الأمم المتحدة لأنها ليست طرفاً في الاتفاق النووي
فرنسا: محكمة الجنايات تبدأ محاكمة استثنائية لمتورطين بهجمات كانون الثاني عام 2015 في باريس
المنار تستمر في عرض المجلس العاشورائي المركزي حتى ليل الثالث عشر من المحرم الساعة 8:30 مساء بتوقيت بيروت
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
المنار تستمر في عرض المجلس العاشورائي المركزي حتى ليل الثالث عشر من المحرم الساعة 8:30 مساء بتوقيت بيروت
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
يديعوت أحرنوت: رئيس الموساد يوسي كوهين رافق نتنياهو في زيارته آنذاك ومحمد بن زايد استقبل نتنياهو ومرافقيه
مكتب الإحصاء الأوروبي: انخفاض التضخم في منطقة اليورو وارتفاع البطالة في تموز/يوليو
المنار تستمر في عرض المجلس العاشورائي المركزي حتى ليلة الثالث عشر من المحرم الساعة 8:30 مساء بتوقيت بيروت
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: نستنكر كل أشكال التطبيع والعلاقات مع الكيان الصهيوني ونعتبرها من الولاء المحرم شرعا
السيد الحوثي: التضحيات مهما بلغت لن تكون بمستوى خسائر الإستسلام والخنوع
السيد الحوثي: موقفنا المتضامن مع شعوب أمتنا من لبنان وسوريا الى بورما والهند هو موقف مبدئي وجزء أساسي من التزامنا الديني
المنار تستمر في عرض المجلس العاشورائي المركزي حتى مساء الثالث عشر من المحرم
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الرئيس بري يتوجه بكلمة متلفزة الى اللبنانيين في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الإثنين المقبل الساعة 3 عصرا
النائب محمد رعد بعد لقاء الرئيس المكلف مصطفى أديب: مستعدون للتعاون ونريد حكومة منتجة ومتماسكة
منذ 51 mins
2 September، 2020
الاستشارات النيابية
الرئيس مصطفى اديب
النائب محمد رعد
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النائب محمد رعد: مستعدون للتعاون ونريد حكومة منتجة ومتماسكة
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الرئيس المكلف مصطفى أديب يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري
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