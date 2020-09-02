انطلاق الاستشارات النيابية غير الملزمة في عين التينة

انطلقت في هذه الأثناء في عين التينة، الاستشارات النيابية غير الملزمة التي يجريها رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب.

وأكد الرئيس تمام سلام بعد لقائه الرئيس المكلف مصطفى أديب أن “الحالة عصيبة وما زال الغضب عارما والناس تعاني والآلام كثيرة هذا كله يودي لنقول إن الخطوات اللازمة للم الوضع في البلد من قبل الجميع من دون إستثناء أمر مطلوب وبسرعة”، قائلاً”نريد حكومة ذات اختصاص ليكون هناك فرصة جديدة وكل الأمور تتوقف على جدية المرجعيات”.

واشار نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي بعد لقائه الرئيس أديب “ركزنا على الإصلاحات التي ستنال منا الدعم الكامل”، مؤكداً اننا “سنذهب باتجاه دفع الامور لاجراء النقلة النوعية التي بدأت بشائرها تطل على اللبنانيين لجهة الدولة المدنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام