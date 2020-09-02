الرئيس روحاني: 13 من اعضاء مجلس الامن تصدوا لأميركا بشكل لم يشهده تاريخ المجلس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2020 - 10:52

الرئيس روحاني: 13 من اعضاء مجلس الامن تصدوا لأميركا بشكل لم يشهده تاريخ المجلس

منذ 22 mins 2 September، 2020
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