الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني : يوم امس اعلنت لجنة الاتفاق النووي بان اميركا لا يمكنها ان تتدخل في الاتفاق لانها خرجت منه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2020 - 10:52

الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني : يوم امس اعلنت لجنة الاتفاق النووي بان اميركا لا يمكنها ان تتدخل في الاتفاق لانها خرجت منه

منذ 29 mins 2 September، 2020
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