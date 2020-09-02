الرئيس الفرنسي ماكرون يصل بغداد في زيارة رسمية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2020 - 10:52

الرئيس الفرنسي ماكرون يصل بغداد في زيارة رسمية

منذ 38 mins 2 September، 2020
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