مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية: انقطاع كابل الالياف الضوئية بين جزين وزحلة توقفت الخدمة في مناطق الجنوب اللبناني وفرق الصيانة تعمل على معالجة العطل (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2020 - 10:52

مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية: انقطاع كابل الالياف الضوئية بين جزين وزحلة توقفت الخدمة في مناطق الجنوب اللبناني وفرق الصيانة تعمل على معالجة العطل (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 58 mins 2 September، 2020
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