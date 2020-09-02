بعد ”تيك توك“.. أمريكا قد تستهدف تطبيقات صينية أخرى

كشف بيتر نافارو، وهو مستشار تجاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن “البيت الأبيض قد يستهدف المزيد من التطبيقات الإلكترونية الصينية بعد تيك توك و ويتشات”.

وفي حديث عبر شبكة “فوكس نيوز”، أكد نافارو إلى أنّ “التطبيقات الإلكترونية الصينية تمثل تهديداً بمراقبة مواطني الولايات المتحدة”، وقال: “هذا هو موقف السياسة الذي يكمن وراء ملاحقة تيك توك وويتشات، وستكون هناك تطبيقات أخرى، ومن المهم ألا تستخدم هذه البلاد تطبيقات مصنوعة في الصين”.

إلى ذلك، ذكرت شبكة “cnbc” في تقرير أن” تيك توك قد اختار مشتر لعملياته في الولايات المتحدة ونيوزيلندا وأستراليا ويمكن أن يصدر إعلاناً هذا الأسبوع”. وبحسب التقرير، فإنّ “المزايدين الرئيسيين هم شركة مايكروسوفت ربما بالتعاون مع شركة وولمارت للبيع بالتجزئة، وشركة أوراكل”. ومع هذا، فقد يصل سعر صفقة بيع التطبيق إلى حدود 20 إلى 30 مليار دولار.

وقبل أسابيع، أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً يحظر استخدام التطبيق الصيني في الولايات المتحدة. واتهم ترامب التطبيق بأنه يتيح للصين تعقّب الموظفين الفيدراليين، وإعداد ملفات لأشخاص بغرض ابتزازهم، والتجسس على شركات.

المصدر: اخبار الان