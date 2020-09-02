ابرز ما جاء من عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 2 ايلول 2020.

العناوين

* البناء :

– ماكرون: خريطة فرنسيّة بتسهيل أميركيّ سعوديّ إيراني لـ 3 شهور بالتعاون مع حزب الله

– حكومة ‏في 15 يوماً 6 أسابيع للبرنامج والثقة والإصلاحات مؤتمر دولي في 15 ت1

– إطلاق سيدر تحقيق ‏مصرفيً إعادة الإعمار إصلاح القضاء زيارة ثالثة في 1 ك1 ‎ ‎



* الأخبار :

– الحكومة في 15 يوماً وبدء الإصلاحات في 8 أسابيع… ‏وإلا فالعقوبات: ماكرون مرشداً أعلى للجمهورية

– توافق خليجي على التطبيع: ابن زايد يجرّ القاطرة

* الديار :

– معلومات تكشفها الديار : الادارة الفرنسية اقترحت ‏اديب وماكرون وافق ‎

– مئوية لبنان الكبير : تطوير النظام السياسي …

– حكومة تكنوقراط لانتشال لبنان من القعر

* اللواء :

– مظلة فرنسية فوق لبنان: خارطة للإصلاحات السياسية ‏والمصرفية.. وإلا فالعقوبات

– ‎ماكرون العائد في ك1: 15 يوماً للحكومة ودعوة الرؤساء إلى مؤتمر ت1 . . و لا شيك على ‏بياض‎ ‎

* الجمهورية :

– ماكرون: شهران لتنفيذ الإصلاحات.. وإستشارات ‏التأليف تنطلق اليوم

* النهار :

– حكومة إختصاصيين على وقع مهلة ماكرون

الاسرار

* البناء‎

– قالت مصادر على صلة بالاتصالات المرافقة لتشكيل الحكومة الجديدة إن عدد الوزراء لم يُحسَم وإن قيام كل وزير ‏بشغل حقيبة سيكون هو الأساس مع تفادي وجود وزراء دولة ما يرجّح حكومة من 24 وزيراً منها 22 حقيبة ‏ورئيس ونائب رئيس‎.

– قالت مصادر خليجية إن المظاهر الاحتفالية التي ترافق التوجّه نحو التطبيع مع كيان الاحتلال لا تعبّر عن حقيقة ‏المزاج العام في الفئات المختلفة في الشعب، فالتصفيق يشبه ما يجري في كل الأنظمة، حيث تغيب فرصة تعبير أي ‏معارضة عن موقفها‎.‎

* النهار‎

ـ لفت وزير سابق الى قول البطريرك الماروني ان العلاقة مع “حزب الله” شبه مقطوعة منذ زيارته الاراضي ‏المقدسة معتبرا ان ردة الفعل على الراعي تظهر الرغبة لدى الحزب في فرض وصايته على البلد والضغط على ‏الشخصيات السياسية والدينية لاسلوب عيش ومواقف تناسب سياسته‎.

ـ لوحظ توالي الاستقالات من أندية وجمعيات رياضية واجتماعية وثقافية بسبب الانهيار المالي وعدم القدرة على ‏متابعة العمل في هذه الظروف الاستثنائية وصعوبة التفتيش عن متمولين وانكفاء البعض عن التزاماتهم دعم هذه ‏الجمعيات‎.

ـ سجل ارتباك وضياع لدى معظم النواب في تبريرهم لتزكية السفير مصطفى اديب اذ ان معظمهم لا يعرفونه ووقع ‏اسمه مفاجئا عليهم ما دفعهم الى تجنب التصريح في الامر‎. ‎

* الجمهورية‎

ـ تستعد هيئة دولية لإصدار بيان يتناول مستجدات التكليف والتأليف الحكومي وما زالت تدرس بعض المعطيات ‏للبت بحجم الدعم المطلوب‎.

ـ يُعرب مسؤولون في حزب بارز عن تذمّر الحزب من ممارسة حليفيه وضلوعهما في مسائل معينة لكنه لا ‏يمكنه القول ذلك علنا‎.

ـ لاحظت أوساط سياسية أن حزبا بارزاً قرّر المعارضة والمواجهة وبدت رسائله واضحة خلال زيارة الرئيس ‏الفرنسي‎.‎

* اللواء‎

ـ تتحدث الصالونات السياسية والدبلوماسية عن دور لشخصية فرنسية مخضرمة في نزع ألغام الأسماء ‏والاتجاهات لتأليف الحكومة‎..

ـ بات بحكم المستبعد إجراء انتخابات فرعية، بعد استقالة الحكومة، واعتبار الأولوية للحكومة العتيدة، وقانون ‏الانتخاب‎..

ـ السؤال الخطير الذي لا يحضر على الطاولة اليومية: متى يرفع الحصار المالي عن لبنان؟

المصدر: صحف