عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 2 ايلول 2020 – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2020 - 08:44

عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 2 ايلول 2020

منذ 1 ساعة 2 September، 2020
أسرار الصحف - اسرار الصحف
صحافة - صحافة محلية

ابرز ما جاء من عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 2 ايلول 2020.

العناوين

*  البناء :

–  ماكرون: خريطة فرنسيّة بتسهيل أميركيّ سعوديّ إيراني  لـ 3 شهور بالتعاون مع حزب الله

–  حكومة ‏في 15 يوماً 6 أسابيع للبرنامج والثقة والإصلاحات مؤتمر دولي في 15 ت1

–  إطلاق سيدر تحقيق ‏مصرفيً إعادة الإعمار إصلاح القضاء زيارة ثالثة في 1 ك1 ‎ ‎


*  الأخبار :

–  الحكومة في 15 يوماً وبدء الإصلاحات في 8 أسابيع… ‏وإلا فالعقوبات: ماكرون مرشداً أعلى للجمهورية

–  توافق خليجي على التطبيع: ابن زايد يجرّ القاطرة

*   الديار :

–  معلومات تكشفها الديار : الادارة الفرنسية اقترحت ‏اديب وماكرون وافق ‎

–  مئوية لبنان الكبير : تطوير النظام السياسي …

–  حكومة تكنوقراط لانتشال لبنان من القعر

*  اللواء :

–  مظلة فرنسية فوق لبنان: خارطة للإصلاحات السياسية ‏والمصرفية.. وإلا فالعقوبات

–  ‎ماكرون العائد في ك1: 15 يوماً للحكومة ودعوة الرؤساء إلى مؤتمر ت1 . . و لا شيك على ‏بياض‎ ‎

*  الجمهورية :

–  ماكرون: شهران لتنفيذ الإصلاحات.. وإستشارات ‏التأليف تنطلق اليوم

*  النهار :

–  حكومة إختصاصيين على وقع مهلة ماكرون

الاسرار

*  البناء‎

–  قالت مصادر على صلة بالاتصالات المرافقة لتشكيل الحكومة الجديدة إن عدد الوزراء لم يُحسَم وإن قيام كل وزير ‏بشغل حقيبة سيكون هو الأساس مع تفادي وجود وزراء دولة ما يرجّح حكومة من 24 وزيراً منها 22 حقيبة ‏ورئيس ونائب رئيس‎.

–  قالت مصادر خليجية إن المظاهر الاحتفالية التي ترافق التوجّه نحو التطبيع مع كيان الاحتلال لا تعبّر عن حقيقة ‏المزاج العام في الفئات المختلفة في الشعب، فالتصفيق يشبه ما يجري في كل الأنظمة، حيث تغيب فرصة تعبير أي ‏معارضة عن موقفها‎.‎

*  النهار‎

ـ  لفت وزير سابق الى قول البطريرك الماروني ان العلاقة مع “حزب الله” شبه مقطوعة منذ زيارته الاراضي ‏المقدسة معتبرا ان ردة الفعل على الراعي تظهر الرغبة لدى الحزب في فرض وصايته على البلد والضغط على ‏الشخصيات السياسية والدينية لاسلوب عيش ومواقف تناسب سياسته‎.

ـ  لوحظ توالي الاستقالات من أندية وجمعيات رياضية واجتماعية وثقافية بسبب الانهيار المالي وعدم القدرة على ‏متابعة العمل في هذه الظروف الاستثنائية وصعوبة التفتيش عن متمولين وانكفاء البعض عن التزاماتهم دعم هذه ‏الجمعيات‎.

ـ  سجل ارتباك وضياع لدى معظم النواب في تبريرهم لتزكية السفير مصطفى اديب اذ ان معظمهم لا يعرفونه ووقع ‏اسمه مفاجئا عليهم ما دفعهم الى تجنب التصريح في الامر‎. ‎

*  الجمهورية‎

ـ  تستعد هيئة دولية لإصدار بيان يتناول مستجدات التكليف والتأليف الحكومي وما زالت تدرس بعض المعطيات ‏للبت بحجم الدعم المطلوب‎.

ـ  يُعرب مسؤولون في حزب بارز عن تذمّر الحزب من ممارسة حليفيه وضلوعهما في مسائل معينة لكنه لا ‏يمكنه القول ذلك علنا‎.

ـ  لاحظت أوساط سياسية أن حزبا بارزاً قرّر المعارضة والمواجهة وبدت رسائله واضحة خلال زيارة الرئيس ‏الفرنسي‎.‎

*  اللواء‎

ـ  تتحدث الصالونات السياسية والدبلوماسية عن دور لشخصية فرنسية مخضرمة في نزع ألغام الأسماء ‏والاتجاهات لتأليف الحكومة‎..

ـ  بات بحكم المستبعد إجراء انتخابات فرعية، بعد استقالة الحكومة، واعتبار الأولوية للحكومة العتيدة، وقانون ‏الانتخاب‎..

ـ  السؤال الخطير الذي لا يحضر على الطاولة اليومية: متى يرفع الحصار المالي عن لبنان؟

المصدر: صحف

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