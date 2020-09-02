ابرز ما جاء من عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 2 ايلول 2020.
العناوين
* البناء :
– ماكرون: خريطة فرنسيّة بتسهيل أميركيّ سعوديّ إيراني لـ 3 شهور بالتعاون مع حزب الله
– حكومة في 15 يوماً 6 أسابيع للبرنامج والثقة والإصلاحات مؤتمر دولي في 15 ت1
– إطلاق سيدر تحقيق مصرفيً إعادة الإعمار إصلاح القضاء زيارة ثالثة في 1 ك1
* الأخبار :
– الحكومة في 15 يوماً وبدء الإصلاحات في 8 أسابيع… وإلا فالعقوبات: ماكرون مرشداً أعلى للجمهورية
– توافق خليجي على التطبيع: ابن زايد يجرّ القاطرة
* الديار :
– معلومات تكشفها الديار : الادارة الفرنسية اقترحت اديب وماكرون وافق
– مئوية لبنان الكبير : تطوير النظام السياسي …
– حكومة تكنوقراط لانتشال لبنان من القعر
* اللواء :
– مظلة فرنسية فوق لبنان: خارطة للإصلاحات السياسية والمصرفية.. وإلا فالعقوبات
– ماكرون العائد في ك1: 15 يوماً للحكومة ودعوة الرؤساء إلى مؤتمر ت1 . . و لا شيك على بياض
* الجمهورية :
– ماكرون: شهران لتنفيذ الإصلاحات.. وإستشارات التأليف تنطلق اليوم
* النهار :
– حكومة إختصاصيين على وقع مهلة ماكرون
الاسرار
* البناء
– قالت مصادر على صلة بالاتصالات المرافقة لتشكيل الحكومة الجديدة إن عدد الوزراء لم يُحسَم وإن قيام كل وزير بشغل حقيبة سيكون هو الأساس مع تفادي وجود وزراء دولة ما يرجّح حكومة من 24 وزيراً منها 22 حقيبة ورئيس ونائب رئيس.
– قالت مصادر خليجية إن المظاهر الاحتفالية التي ترافق التوجّه نحو التطبيع مع كيان الاحتلال لا تعبّر عن حقيقة المزاج العام في الفئات المختلفة في الشعب، فالتصفيق يشبه ما يجري في كل الأنظمة، حيث تغيب فرصة تعبير أي معارضة عن موقفها.
* النهار
ـ لفت وزير سابق الى قول البطريرك الماروني ان العلاقة مع “حزب الله” شبه مقطوعة منذ زيارته الاراضي المقدسة معتبرا ان ردة الفعل على الراعي تظهر الرغبة لدى الحزب في فرض وصايته على البلد والضغط على الشخصيات السياسية والدينية لاسلوب عيش ومواقف تناسب سياسته.
ـ لوحظ توالي الاستقالات من أندية وجمعيات رياضية واجتماعية وثقافية بسبب الانهيار المالي وعدم القدرة على متابعة العمل في هذه الظروف الاستثنائية وصعوبة التفتيش عن متمولين وانكفاء البعض عن التزاماتهم دعم هذه الجمعيات.
ـ سجل ارتباك وضياع لدى معظم النواب في تبريرهم لتزكية السفير مصطفى اديب اذ ان معظمهم لا يعرفونه ووقع اسمه مفاجئا عليهم ما دفعهم الى تجنب التصريح في الامر.
* الجمهورية
ـ تستعد هيئة دولية لإصدار بيان يتناول مستجدات التكليف والتأليف الحكومي وما زالت تدرس بعض المعطيات للبت بحجم الدعم المطلوب.
ـ يُعرب مسؤولون في حزب بارز عن تذمّر الحزب من ممارسة حليفيه وضلوعهما في مسائل معينة لكنه لا يمكنه القول ذلك علنا.
ـ لاحظت أوساط سياسية أن حزبا بارزاً قرّر المعارضة والمواجهة وبدت رسائله واضحة خلال زيارة الرئيس الفرنسي.
* اللواء
ـ تتحدث الصالونات السياسية والدبلوماسية عن دور لشخصية فرنسية مخضرمة في نزع ألغام الأسماء والاتجاهات لتأليف الحكومة..
ـ بات بحكم المستبعد إجراء انتخابات فرعية، بعد استقالة الحكومة، واعتبار الأولوية للحكومة العتيدة، وقانون الانتخاب..
ـ السؤال الخطير الذي لا يحضر على الطاولة اليومية: متى يرفع الحصار المالي عن لبنان؟
المصدر: صحف