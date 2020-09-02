هنية يصل إلى لبنان في زيارة هي الأولى منذ 27 عاماً

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى لبنان، الثلاثاء، في أول زيارة له منذ 27 عاماً.

ورحب عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة “حماس” علي بركة بوصول هنية، مشيرا إلى أن “زيارة هنية إلى لبنان تعد الأولى له بعد عودته إلى فلسطين عام 1993 مع المبعدين من بلدة مرج الزهور في البقاع الغربي”.

وتأتي زيارة هنية للبنان، لحضور الاجتماع الذي سيضم الأمناء العامين لفصائل منظمة التحرير وحركتي حماس والجهاد الإسلامي عبر تقنية الفيديو كونفرنس يوم الخميس القادم في بيروت.

وسيناقش الاجتماع التطورات التي تعترض القضية الفلسطينية للوصول الى استيراتيجية وطنية لمواجهة التحديات في ظل هرولة الإمارات للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي، وتأكيد الاحتلال استعداد دول خليجية اخرى للتطبيع.

المصدر: فلسطين اليوم