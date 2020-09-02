وزيرة الصحة الفلسطينية: تسجيل 7 حالات وفاة و552 إصابة جديدة في غزة والضفة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الثلاثاء، تسجيل 7 حالات وفاة و552 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وتعافي 282 مُصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية بعد إجراء 4433 فحصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضافت في بيان صحفي، أن حالات الوفاة سجلت محافظة رام الله والبيرة (3 حالات)، ومحافظة الخليل (حالتان)، محافظة قلقيلية (حالة)، قطاع غزة (حالة).

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (203)، محافظة نابلس (64)، محافظة بيت لحم (50)، محافظة قلقيلية (56)، محافظة رام الله والبيرة (68)، جنين (15)، أريحا والأغوار (10)، محافظة سلفيت (2)، محافظة طولكرم (12)، طوباس (2)، قطاع غزة (44)، ضواحي القدس (26)، فيما لم تتوفر أي معطيات جديدة حول مدينة القدس.

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة سلفيت (8)، محافظة الخليل (151)، محافظة جنين (2)، محافظة طولكرم (11)، محافظة قلقيلية (53)، محافظة بيت لحم (53)، المحافظات الجنوبية- قطاع غزة (4).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 28 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر: فلسطين اليوم