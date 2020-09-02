وفاة 3 أطفال بحريق شب بمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

أكدت مصادر فلسطينية مساء الثلاثاء ان حريقاً شب بمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما أدى لوفاة ثلاثة اطفال اعمارهم اقل من 10 سنوات.

وبحسب المصادر، فإن حريقا اندلع بمنزل المواطن عمر الحزين في مخيم النصيرات، بسبب شمعة، و أتى على المنزل بالكامل.

ووفقاً للمصادر، فإن ضحايا الحريق غرب النصيرات هم:

الطفل محمود عمر الحزين ويبلغ من العمر 5 سنوات

الطفل يوسف عمر الحزين ويبلغ من العمر 3 سنوات

الطفل محمد عمر الحزين ويبلغ من العمر 4 سنوات

ويعتمد المواطنون في قطاع غزة على وسائل بدائية لانارة بيوتهم، بسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في القطاع، بسبب الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع لاكثر من 13 عاماً على التوالي.

ومنذ أكثر من اسبوعين، يعاني المواطنون في قطاع غزة من أزمة الكهرباء التي سببها منع الاحتلال لادخال الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء، حيث بلغت ساعات وصل الكهرباء 4 ساعات وصل مقابل 12 ساعة فصل.

المصدر: فلسطين اليوم