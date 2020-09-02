شرطة لندن تعتقل 90 شخصا في اليوم الأول من احتجاجات “التمرد ضد الانقراض”

اعتقلت الشرطة البريطانية 90 شخصا شاركوا في وقفة احتجاجية نظمها نشطاء المناخ من حركة Extinction Rebellion “تمرد ضد الانقراض” أمام البرلمان وسط العاصمة لندن تزامنا مع عودة جلساته.

وقطع النشطاء طريقا قرب مقر البرلمان مطالبين السلطات بالتحرك السريع لمكافحة التغيرات المناخية لإنقاذ كوكب الأرض، حاملين لافتات كتب عليها شعارات مثل “ليس لدينا كوكب آخر” و”نريد أن نعيش”.

وقالت الشرطة إن أحد المحتجين اعتقل بعد أن اعتدى على رجل من وزارة الطوارئ فيما احتجز الآخرون لمخالفتهم النظام العام.

وكانت الحركة أعلنت عزمها على مواصلة الفعاليات الاحتجاجية في لندن خلال 10 أيام، بينما حذرت الشرطة من أنها ستتعامل مع جميع من يقوم بعرقلة حركة المرور.

والعام الماضي، اعتقلت شرطة لندن أكثر من 1700 شخص خلال احتجاجات “تمرد ضد الانقراض” حيث واجه 150 منهم تهما بانتهاك النظام العام.

المصدر: وكالات