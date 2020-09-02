الشرطة تفتش منزل رئيس موريتانيا السابق

فتشت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية الموريتانية اليوم الثلاثاء، منزل ومنتجع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في منطقة بنشاب بولاية إينشيري شمالي البلاد.

ونقلت “صحراء ميديا” عن مصادرها الخاصة، أن الشرطة استدعت ولد عبد العزيز مساء أمس، وأبلغته برغبتها في تفتيش منزله في بنشاب.

وأضافت المصادر، أن عبد العزيز بعث بشخص ينوب عنه رافق الشرطة الموريتانية خلال عملية التفتيش.

وتتولى شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية “البحث الابتدائي”، في شبهات فساد خلال العشرية الأخيرة، أثارها تقرير صادر عن البرلمان نهاية يوليو الماضي.

المصدر: وكالات