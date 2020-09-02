أسباب ‘غریبة’ وراء زیادة وزنك.. أبرزھا نظافة فمك

من الطبیعي أن یزداد وزن الجسم في بعض الأوقات، كما في أوقات العطلات والإجازات، حیث یكون التركیز منصبا بشكل كبیر على تناول الطعام دون أي حرق یساعد في التخلص من الأوزان الزائدة.

و فیما یلي على مجموعة من أغرب الأسباب التي تقود لزیادة الوزن على نحو ربما یبدو مفاجئا بالنسبة لكثیرین:

1 -نظافة الفم: یؤكد الخبراء أن صحة الفم من الممكن أن تحظى بتأثیر كبیر على الصحة البدنیة للجسم بشكل عام وبشكل یفوق تصور الكثیرین. وأشارت بھذا الصدد أخصائیة الحفاظ على صحة الفم، كیلي ھانكوك، إلى أن ھناك علاقة مباشرة بین الالتھابات التي تسبب أمراض اللثة والالتھابات التي تحدث بباقي الجسم.

ومع انتشار تلك الاستجابة الالتھابیة لبقیة الجسم، قد یتسبب ذلك في تخزین الجسم للدھون.

2 -عدم تناول قدر كاف من الطعام: وھو ما قد یبدو مفاجئا لكثیرین، لكن الحقیقة ھي أن عدم تناول قدر كاف من الأطعمة الصحیحة في النظام الغذائي سیؤدي إلى حدوث صعوبات فیما یتعلق بالقدرة على خسارة الوزن، بل وسیعمل على زیادة الوزن.

3 -تناول الطعام مباشرة من الأوعية أو الأواني: وذلك لأن عدم تحدید الكمیات أو المقادیر بشكل دقیق من الممكن أن یجعلك لا تحكمین بشكل صحیح على ما تتناولینھ من طعام، وثبت أن تناول الطعام من الوعاء مباشرة یقودك لأكل ضعف ما تتوقعین بالفعل.

4 -الانخراط في تناول وجبات كبيرة بعد ممارسة التمارين الرياضية: ثبت أن الإقدام على ذلك أمر یعمل في حقیقة الأمر على زیادة الوزن بشكل كبیر بدلا من فقدانھ.

5 -وجود مشاكل في الغدة الدرقية: ثبت أنھا تلعب دورا كبیرا في الحفاظ على قدرة الجسم على التمثیل الغذائي. وثبت أنھ في حالة الإصابة بقصور أو خمول في الغدة الدرقیة، فقد تتباطأ قدرة الجسم على التمثیل الغذائي لدرجة تتسبب في زیادة الوزن.

6 -الإصابة باكتئاب: یؤكد الخبراء أن القلق، الاكتئاب وحالات الصحة العقلیة الأخرى من الممكن أن تدمر عاداتنا الغذائیة، مما قد یؤدي في النھایة إلى زیادة الوزن.

7 -التوتر: ثبت أن ھرمون الكورتیزول من الممكن أن یتسبب في حدوث زیادة في الوزن برفعھ مستویات الجلوكوز عن طریق عملیة تسمى تحلل الجلیكوجین.

8 -بعض الأدوية: إن من آثار بعض الأدویة الجانبیة التسبب في حدوث زیادة بالوزن.

9 -الأرق: یؤكد الخبراء أن قلة النوم لیلا من الممكن أن تتسبب في زیادة الوزن.

10 -تناول الأكل في وقت متأخر من الليل: ثبت من الدراسات أن تناول الطعام قبل موعد النوم بأقل من 3 ساعات لا یمنح الجسم الفرصة لحرق السعرات الحراریة، وھو ما یعمل بالتبعیة على زیادة احتمالات اكتساب الجسم لوزن زائد مع الوقت.

المصدر: bc arabic