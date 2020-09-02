أطعمة تزيل ألم الأسنان وتجاويفها

صحة الأسنان جزء هام جدا من الصحة العامة للجسم، ففي بعض الأحيان يمكن أن يسبب تراكم البكتيريا ونقص المعادن ظهور تجاويف الأسنان وتسوسها.

نشر موقع “ذا هيلث سايت” تقريرا صحيا أفاد أن ظهور تجاويف الأسنان والتسوس، الذي هو عبارة عن ثقوب صغيرة في الأسنان، يترافق بألم شديد وحساسية تجاه بعض الأطعمة، يمكن أيضا أن تسبب الأطعمة الباردة والساخنة ألما شديدا، وكذلك الطعام الذي قد يعلق داخل هذه التجاويف يسبب أرقا وشعورا بعدم الارتياح.

هذه الحالة المؤلمة تحتاج لعلاج مناسب لها بأسرع وقت، ولكن يمكنك الحصول على الراحة من خلال بعض العلاجات الطبيعية أيضا.

ذكر التقرير أن هناك بعض الأطعمة الغنية بالمعادن التي يمكن أن تساعد في التخلص من تلك التجاويف، ولها القدرة في منحك الشعور بالراحة وتخفيف الألم.

وتشمل هذه الأطعمة ما يلي:

القرنفل: له خصائص مذهلة مضادة للالتهابات ومسكنة للألم ومضادة للبكتيريا. فقط امضغ فصا كاملاً لاستخراج الزيت منه، للتخلص من الألم.

وإذا كان الألم شديدا، يمكنك أيضا وضع بضع قطرات من زيت القرنفل مباشرة على السن المصاب.

الملح: يساعد في تقليل الالتهاب وتسكين الألم ومكافحة العدوى ومنع نمو البكتيريا في الفم. فقط امزج ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ واشطف فمك بهذا المحلول بعد تناول الوجبات.

الثوم: له خصائص مضادة للبكتيريا تجعل لثتك صحية، وتسكن الألم. يمكنك سحق بعض فصوص الثوم، وإضافة نصف ملعقة صغيرة من الملح الصخري، ثم وضع المزيج على السن المصاب.

الكركم: تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا والمطهرة للكركم أيضا في تخفيف الألم. ضع مسحوق الكركم مباشرة على الأسنان المصابة واتركه لبعض الوقت ثم اشطفه بالماء الدافئ.

زيت الخردل: تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في زيت الخردل في الحفاظ على صحة الأسنان، ويستخدم أيضا لإزالة الأوساخ العالقة بين الأسنان.

فقط اخلط نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع زيت الخردل، وضعه مباشرة على الأسنان لمدة عشر دقائق، ثم اشطف فمك بالماء.