عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض

أعلن مختبر علم فلك الأشعة السينية التابع لأكاديمية العلوم، أن عاصفة مغناطيسية بدأت على الأرض صباح الاثنين 31 اغسطس 2020 .

وأشار المختبر على موقعه الرسمي، إلى أن العاصفة المغناطيسية ضعيفة وبدأت في الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين 31 أغسطس 2020 ، وشدتها من مستوى G1.

ويذكر أن مقياس شدة العواصف المغناطيسية يتألف من خمس مستويات. ويمكن أن تسبب العاصفة المغناطيسية الضعيفة اضطرابات طفيفة في شبكات إمدادات الطاقة الكهربائية، وتؤثر في مسار هجرة الطيور والحيوانات. أما العواصف المغناطيسية الشديدة، فتسبب عطلا واضطرابات في أنظمة الاتصالات والملاحة العاملة بالموجات القصيرة، وكذلك انقطاع إمدادات التيار الكهربائي إلى قطاع الصناعات. وإضافة لهذا يمكن أن تسمح الزيادة في النشاط الشمسي، الذي يكون عادة السبب في العواصف المغناطيسية، برؤية الشفق القطبي في مناطق خطوط العرض الجنوبية أكثر من المعتاد.

المصدر: روسيا اليوم