بالصورة |الضحية واحدة والجلاد واحد من اميركا الى فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2020 - 00:14

بالصورة |الضحية واحدة والجلاد واحد من اميركا الى فلسطين المحتلة

منذ 1 ساعة 1 September، 2020
فلسطين
خبر وصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

اعتدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، على مسن فلسطيني، شمالي الضفة الغربية المحتلة. ووقع الاعتداء خلال تفريق قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقفة منددة بالاستيطان على أراضي بلدتي “جبارة وشوفة”، بمحافظة طولكرم. واعتدى الجنود على المسن خيري حنون (64 عاما)، بالضرب، ما أدى لإصابته برضوض، واحتجزوه لساعة، قبل أن يفرَج عنه.

وندّد المشاركون في الوقفة، بالاستيطان الإسرائيلي، مطالبين بتدخل دولي وقانوني لوقف مشروع من شأنه مصادرة مساحات شاسعة من أراضي المواطنين في المنطقة.

وتمارس قوات الإحتلال الإسرائيلي نفس الأساليب القمعية التي تمارسها الشرطة الأميركية بحق المعارضين، كما تظهر هذه الصورة.

 

فلسطين

المصدر: موقع المنار

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