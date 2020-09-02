ماكرون: حزب الله قوة سياسية متواجدة في مجلس النواب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2020 - 00:14
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الصحة اللبنانية: 469 إصابة و4 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ما يرفع إجمالي الإصابات الى 17777 والوفيات الى 171
الرئيس الفرنسي بعد لقاء قصر الصنوبر: إذا لم تف السلطات اللبنانية بوعودها بنهاية تشرين الاول اوكتوبر فستكون هناك عواقب
ماكرون: الأطراف السياسية اللبنانية أكدت التزامها بتشكيل حكومة خلال مهلة لا تتجاوز أسبوعين
ماكرون: سنقدم 7 ملايين يورو لمستشفى بيروت الحكومي وسنوفر المساعدات للمستشفيات الأخرى
ماكرون: لن ندير ظهرنا عن تقديم المساعدة التي يحتاجها لبنان
مصادر المنار: النائب رعد أكد في لقاء الصنوبر التعاون إيجاباً مع الحكومة التي ستتشكل لتطبيق الاصلاحات
مصادر المنار: الحريري اعتبر ان فشل الرئيس المكلف هو فشل له وأنه من اجل تسميته اختلف مع كثر محليا واقليميا
مصادر المنار: جعجع كان ممتعضاً من عدم ربط الإصلاحات بإعادة النظر بالبنية السياسية للبلد أي اسقاط العهد
المحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت أصدر مذكرات توقيف وجاهية بحق أربعة ضباط أمنيين بناء على طلب النيابة العامة التمييزية
مكتب النائب محمد رعد نفى نفيا قاطعا صحة الكلام الذي قالت "لو فيغارو" أن ماكرون قاله لرعد في السادس من آب الماضي
مكتب النائب رعد سنحتفظ بالكلام الصحيح والإيجابي الذي سمعه النائب رعد فعلا من السيد ماكرون لأن المجالس بالأمانات
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية يزور لبنان لحضور اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المقرر الخميس
حماس: هنية سيحضر عددا من اللقاءات السياسية والفعاليات والأنشطة أملاً بدفع العلاقات الفلسطينية اللبنانية الى الأمام
الإمام السيد علي الخامنئي: الإمارات خانت الإسلام والشعوب العربية والقضية الفلسطينية وستبقى وصمة عار عليهم
وزير الداخلية التركي يعلن إلقاء القبض على أمير داعش في تركيا المدعو محمود أوزدان وهو تركي الجنسية
صحيفة "شارلي إيبدو" الهزلية الفرنسية تعلن إعادة نشر رسوم الكاريكاتور المسيئة للنبي محمد (ص)
مكتب الإحصاء الأوروبي: انخفاض التضخم في منطقة اليورو وارتفاع البطالة في تموز/يوليو
المنار تستمر في عرض المجلس العاشورائي المركزي حتى ليل الثالث عشر من المحرم الساعة 8:30 مساء بتوقيت بيروت
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
صحيفة "شارلي إيبدو" الهزلية الفرنسية تعلن إعادة نشر رسوم الكاريكاتور المسيئة للنبي محمد (ص)
مكتب الإحصاء الأوروبي: انخفاض التضخم في منطقة اليورو وارتفاع البطالة في تموز/يوليو
المنار تستمر في عرض المجلس العاشورائي المركزي حتى ليل الثالث عشر من المحرم الساعة 8:30 مساء بتوقيت بيروت
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
يديعوت أحرنوت: رئيس الموساد يوسي كوهين رافق نتنياهو في زيارته آنذاك ومحمد بن زايد استقبل نتنياهو ومرافقيه
مكتب الإحصاء الأوروبي: انخفاض التضخم في منطقة اليورو وارتفاع البطالة في تموز/يوليو
المنار تستمر في عرض المجلس العاشورائي المركزي حتى ليلة الثالث عشر من المحرم الساعة 8:30 مساء بتوقيت بيروت
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: نستنكر كل أشكال التطبيع والعلاقات مع الكيان الصهيوني ونعتبرها من الولاء المحرم شرعا
السيد الحوثي: التضحيات مهما بلغت لن تكون بمستوى خسائر الإستسلام والخنوع
السيد الحوثي: موقفنا المتضامن مع شعوب أمتنا من لبنان وسوريا الى بورما والهند هو موقف مبدئي وجزء أساسي من التزامنا الديني
المنار تستمر في عرض المجلس العاشورائي المركزي حتى مساء الثالث عشر من المحرم
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الرئيس بري يتوجه بكلمة متلفزة الى اللبنانيين في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الإثنين المقبل الساعة 3 عصرا
ماكرون: حزب الله قوة سياسية متواجدة في مجلس النواب
منذ 46 mins
1 September، 2020
ماكرون
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