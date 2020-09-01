قوى الامن الداخلي: تدابير سير في عين التينة بسبب استشارات تأليف الحكومة

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقت العامة البلاغ التالي: “سيجري رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، يوم غد الأربعاء 2-9-2020، إستشارات تأليف الحكومة، في مقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة، اعتبارا من الساعة 10:00 قبل الظهر.

لذلك، سيتم اعتبارا من الساعة 7:00 من التاريخ المذكور، منع وقوف السيارات على جانبي الطرقات المؤدية إلى المقر المذكور وفي محيطه، وإجراء تحويلات ظرفية، ومنع المرور على بعض التقاطعات وفقا للآتي:

– مقابل بنك بيبلوس (نزلة الطبش).

– مقابل “شركة المازدا”، وتحويل السير بإتجاه تلفزيون لبنان.

– بإتجاه نفق صائب سلام، وكورنيش المزرعة (بالإتجاهين).

– بإتجاه “مفرق” الرملة البيضاء (الخط البحري).

– عند إشارة “مطعم قريدس”، بالقرب من “غراند كافيه”.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام