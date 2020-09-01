التقرير اليومي لمستشفى الحريري: اجراء 810 فحوصات و80 مصابا

اصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19 ، و يبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى . لمعرفة عدد الاصابات على كافة الأراضي اللبنانية، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 810 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 80.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 23.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 358 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 25.

– حالات وفاة: 1.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام